REN "desmente categoricamente" que apagão demore uma semana a resolver

Veja também:

A REN - Redes Elétricas Nacionais desmente categoricamente a notícia avançada pela agência Reuters de que vai demorar uma semana a restabelecer a eletricidade na sequência do apagão desta segunda-feira.



“A REN desmente categoricamente a informação de fonte anónima colocada a circular em nome da empresa, em que se estima que a normalização do abastecimento de energia ao país possa demorar uma semana”, refere a empresa em comunicado oficial enviado à Renascença.

A REN reafirma que “está já a proceder às operações tendentes à reenergização do sistema elétrico nacional, de cujo andamento irá dando conhecimento público, através dos seus canais oficiais”.

“Todas as informações provenientes de outras fontes devem ser desconsideradas”, apela a REN.

Num comunicado posterior, a REN avança que o fornecimento de eletricidade está a ser retomado de forma “muito gradual” na sequência do apagão desta segunda-feira.

De acordo com a empresa, o regresso da luz está a ser efetuado com recurso aos meios de produção nacional, nomeadamente as centrais hídrica de Castelo de Bode e termoelétrica da Tapada do Outeiro.