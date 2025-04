REN: Eletricidade a ser retomada de forma “muito gradual”

A eletricidade já começou a regressar a vários pontos de norte a sul do país. A eletricidade começou a ser restabelecida em algumas zonas de Abrantes e dos concelhos vizinhos no distrito de Santarém, disse à Renascença o presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos.

De acordo com a empresa, o regresso da luz está a ser efetuado com recurso aos meios de produção nacional, nomeadamente as centrais hídrica de Castelo de Bode e termoelétrica da Tapada do Outeiro.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, apela à calma e espera que eletricidade seja restabelecida ainda esta segunda-feira.

“Pedimos aos portugueses que confiem no trabalho que estamos a desenvolver para do ponto de vista da nossa capacidade de autonomia dos nossos centros de produção nacionais. Esperamos que ainda hoje toda a situação seja restabelecida.”

Leia o comunicado REN



A REN informa que estão a decorrer as operações de reenergização do sistema elétrico nacional, na sequência do corte de energia verificado na Península Ibérica e sentido em Portugal desde as 11H33 de hoje. Nesta altura, foi possível recuperar a produção nas centrais hídrica de Castelo de Bode e termoelétrica da Tapada do Outeiro.

Com esta produção, está em curso um processo muito gradual de retoma dos consumos, em primeiro lugar na região destas centrais e progressivamente em zonas adjacentes.

Estão igualmente a ser preparadas as ações necessárias para retomar, em primeiro lugar, o abastecimento a pontos de consumo prioritários, como hospitais, forças de segurança, aeroportos e vias ferroviárias e rodoviárias.

As operações de reposição da distribuição de energia por todo o País revestem-se de particular complexidade, por arrancarem de uma situação de completo vazio e só com recurso aos meios de produção nacional, ao contrário do que está a suceder em Espanha, cuja operação de retoma da normalidade está a contar com contributos dos sistemas elétricos francês e marroquino.