Os líderes do partido Ergue-te, Rui Fonseca e Castro, e Mário Machado, do movimento 1143, são esta segunda-feira presentes a tribunal depois de terem sido detidos no feriado do 25 de Abril, numa concentração da extrema-direita, em Lisboa.

A audiência terá começado às 10h00 desta segunda-feira.

Em causa estão crimes de resistência e coação e desobediência.

Segundo avança o Diário de Noticias, haverá um menor de 13 anos envolvido na violência da extrema direita. O menor foi identificado como sendo um dos agressores e a PSP está a fazer a análises das imagens daquele dia para apurar os factos.