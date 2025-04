Rui Moreira apela à "tranquilidade" e pede que se evitem os "açambarcamentos" nos supermercados

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira apela à calma, na sequência do apagão de eletricidade que afetou diversas cidades do país. Em declarações à Renascença, o autarca reforça que se trata de um "problema europeu" e que a os serviços municipais estão a "tentar manter serviços fundamentais a funcionar".

O autarca do Porto está reunido com o vice-presidente da câmara e com a vereadora da proteção civil para monitorizar a situação. "Temos geradores a funcionar para serviços fundamentais", confirmando ainda que os semáforos que regulam o trânsito na cidade estão "parados", causando diversos constrangimentos.

Há, entretanto, registo de uma corrida aos supermercados do Porto, com o autarca da cidade a referir que se trata de um "afluxo excessivo", apelando a que as pessoas "tenham calma, não há razão para açambarcamentos".

Rui Moreira salienta ainda que a situação que se vive no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto está numa situação de "caos montado" na zona de levantamento das malas, mas referindo que, de resto, se vive ali uma "situação normal, sem incidentes".

Nestas declarações à Renascença, o autarca do Porto confirma ainda que o metro da cidade está parado, sendo que os restantes transportes públicos estão a funcionar.