A sair de casa? O que sabemos nesta manhã pós-apagão

Perdido/a no meio de tanta informação? Resumimos o que precisa de saber antes de sair de casa, na manhã deste dia pós-apagão.

- O Ministério da Educação aconselha as escolas a abrirem portas. Em comunicado, aconselha a que devem funcionar com toda a normalidade, atendendo que a reposição da energia elétrica está reposta em todo o país.

- Metro do Porto a circular sem qualquer limitação. Já o de Lisboa está de portas fechadas, mas a empresa garante que a circulação vai ser retomada "em breve".

- Circulação na CP normalizada esta manhã, depois da greve e falta de eletricidade. Apenas a suspensão de alguns comboios de longo curso na parte da manhã.

- Nos aeroportos há ainda voos cancelados. A ANA aeroportos continua a aconselhar os passageiros a ligarem para as companhias aéreas antes de se deslocarem aos aeroportos nacionais. Na página da empresa é possível ver cerca de 18 voos, no Humberto Delgado, cancelados entre as 05h00 e as 08h50, para destinos na Alemanha, França, Inglaterra, Espanha, Bruxelas, Itália e Holanda. Já as chegadas estão canceladas seis ligações, sobretudo de outros continentes como Africa, América do Norte e do Sul. Também no aeroporto do Porto há quatro chegadas canceladas durante esta manhã. De Paris, Madeira e Estados Unidos. Partidas são cinco durante a manhã canceladas, para Paris, Bruxelas e Madeira.

- E-Redes garante: Rede foi reposta a 100% e normalizada - O operador de rede de distribuição de eletricidade E-Redes garantiu esta terça-feira que o serviço está totalmente reposto e normalizado.

- Para esta terça-feira está marcado um novo conselho de ministros.

[Notícia atualizada às 08h06 de 29 de abril de 2025 para acrescentar mais detalhes]