Apagão. Abastecimento total de água ao concelho de Sintra previsto até às 15h00

A reposição total do abastecimento de água em algumas zonas do concelho de Sintra deve acontecer durante a tarde de terça-feira, depois do corte no fornecimento devido ao apagão elétrico na segunda-feira, disse à Lusa fonte municipal.

Algumas zonas de Sintra, no distrito de Lisboa, continuavam esta terça-feira sem água nas torneiras, mas os serviços municipalizados preveem "que todas as situações fiquem regularizadas progressivamente até às 15h00", segundo fonte municipal.

A mesma fonte afirmou que, devido ao apagão, a Empresa Portuguesa das Águas Livres (EPAL) cortou o abastecimento de água a alguns municípios ao redor de Lisboa, incluindo aos serviços municipalizados de Sintra.

"Esta ligação só voltou a ser feita às 08:30. Neste momento as faltas de água não são por avarias, mas sim porque os reservatórios de água estão a encher, um processo que demora, e em alguns sítios a água ainda não chega a um nível que dê para o abastecimento às casas das pessoas", explicou.

Segundo a Câmara de Sintra, "tudo o resto está a funcionar com normalidade", depois da reposição da eletricidade.

A Lusa fez uma ronda sobre os efeitos da falha elétrica por municípios ao redor de Lisboa, sendo que o de Oeiras afirmou que todos os serviços estão repostos e a funcionar em pleno desde as 23h30 de segunda-feira. Em Odivelas, a eletricidade foi reposta em todo o concelho às 00h23, de acordo com o município.

O abastecimento de água em Odivelas foi reposto, mas os moradores em Vale Nogueira, na freguesia de Caneças, estiveram sem água até às 12h00.