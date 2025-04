Apagão. Circulação no Metro de Lisboa já foi restabelecida

Numa resposta enviada à Renascença , a empresa dizia que a circulação "será reposta faseadamente nas quatro linhas, começando pela linha Azul". No entretanto, e segundo apurou a Renascença junto de fonte da Metro de Lisboa, f oi retomada a circulação nas linhas Azul e Vermelha do Metropolitano de Lisboa. Depois, foram retomadas as linhas amarela e, finalmente, a Verde, pelas 08h36.

As portas do Metro de Lisboa na estação de Colégio Militar estavam, pouco depois das 6h30, encerradas, cenário que se repetia um pouco por toda a cidade.

No site do Metropolitano de Lisboa era possível ver, por volta das 6h45, que a circulação em todas as linhas se encontra encerrada. Poucos minutos depois, o site passaria a estar indisponível.

No Porto, todas as linhas estão a circular com normalidade.

[Notícia atualizada às 08h58 de 29 de abril de 2025 para acrescentar atualizações]