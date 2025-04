Apagão. Escolas devem reabrir esta terça-feira

O Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) diz que “os estabelecimentos de ensino devem hoje, terça-feira, reabrir e funcionar com toda a normalidade”.

Em comunicado, o Governo considera que a Educação dos alunos “é demasiado importante e que, por isso, não deve ser interrompida, exceto quando não estejam garantidas as condições essenciais de funcionamento e todas as condições de segurança”.

Aos poucos, a eletricidade e o abastecimento de água vai chegando a todas as regiões do país depois do apagão desta segunda-feira.

Cerca de 80% da população já tem eletricidade.

A informação foi avançada pelo primeiro-ministro na última noite à saída da maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa.

Questionado sobre a reabertura das escolas, Montenegro afirmou que da parte do Governo há o entendimento que estão “criadas as condições” para que o dia de hoje decorra com normalidade, lembrando, no entanto, que “há decisões que competem às próprias escolas” e que, por isso, cada caso terá que ser avaliado.