Apagão. Metro de Lisboa. Circulação vai ser retomava "em breve"

Estes constrangimentos estão "a ser acompanhados e intervencionados, prevendo-se que, a todo o momento, estejam reunidas as condições necessárias à retoma do serviço de transporte".

As portas do Metro de Lisboa na estação de Colégio Militar estavam, pouco depois das 6h30, encerradas, cenário que se repete um pouco por toda a cidade.

No site do Metropolitano de Lisboa era possível ver, por volta das 6h45, que a circulação em todas as linhas se encontra encerrada. Poucos minutos depois, o site passaria a estar indisponível.

No Porto, todas as linhas estão a circular com normalidade.

[Notícia atualizada às 08h00 de 29 de abril de 2025]