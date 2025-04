Apagão. Metro de Lisboa continua encerrado

As portas do Metro de Lisboa na estação de Colégio Militar ainda estavam, há dez minutos, encerradas, cenário que se repete um pouco por toda a cidade.

A Renascença está a tentar contactar o Metropolitano de Lisboa, mas sem sucesso até ao momento. No entanto, confirma-se que, efetivamente, o Metro de Lisboa não se encontra a funcionar ao início desta manhã de terça-feira pós-apagão.

No site do Metropolitano de Lisboa é possível ver que a circulação em todas as linhas se encontra encerrada.

No Porto, todas as linhas estão a circular com normalidade.