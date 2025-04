Apagão. Noite sem incidentes de segurança, garante Governo

A energia elétrica já foi reposta aos 6,4 milhões de clientes do país, que está agora "ligado com normalidade" e, durante a noite, não se verificaram perturbações de segurança ou de proteção civil, adiantou esta terça-feira o Governo.

"Nós, neste momento, temos praticamente todos os serviços, incluindo o fornecimento de energia, restabelecidos", disse à Lusa o ministro da Presidência, António Leitão Amaro.

Segundo o ministro, ao nível da eletricidade, o "já país está ligado, com normalidade", ou seja, todos os 6,4 milhões de clientes estão alimentados, com exceção de 800 que têm avarias não relacionada com o apagão de segunda-feira.

Leitão Amaro referiu ainda que o abastecimento de água está a funcionar em praticamente todo o país, registando-se apenas algumas dificuldades de pressão em "dois ou três concelhos" que serão "resolvidas rapidamente".

Relativamente aos transportes, Leitão Amaro avançou que os "comboios estão a funcionar", sendo ainda necessário estabilizar alguns pontos da operação, mas devido aos efeitos de greve de 24 horas que decorreu na segunda-feira.

Já em relação ao Metro, o ministro da Presidência adiantou que "também está a arrancar a operação", tendo-se verificado uma perturbação em Lisboa relacionada com um "data center´ e não diretamente com o apagão.

Quanto aos aeroportos, "estão operacionais", referiu Leitão Amaro, reconhecendo que, no caso do de Lisboa, que foi o mais afetado pela falha de energia, deve demorar dois dias a ter os fluxos estabilizados, mas os sistemas estão todos operacionais.

O governante adiantou ainda que, relativamente às escolas, a orientação emitida durante a madrugada a todos os diretores foi para abrirem e funcionarem normalmente, com exceção dos casos em que pode, eventualmente, verificar-se alguma razão de segurança específica.

"O fornecimento de combustíveis está normalizado e não se registaram, durante a noite, ocorrências relevantes de segurança ou de proteção civil" no país, avançou Leitão Amaro, salientando ainda que a situação está estabilizada também nos serviços de saúde.

"Os hospitais e centros de saúde estão com condições, em termos de fornecimento e abastecimento, para funcionarem normalmente", assegurou.

"Neste momento, o que podemos dizer é que os sistemas [energéticos] estão estabilizados, quer no transporte, quer no abastecimento aos consumidores", realçou o ministro da Presidência.

[Notícia atualizada às 08h51 de 29 de abril de 2025]