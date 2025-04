Apagão. Reguengos de Monsaraz protegeu vacinas e medicamentos num supermercado

Vacinas e medicamentos que precisam de refrigeração foram recolhidos, na segunda-feira, no centro de saúde e farmácias de Reguengos de Monsaraz, distrito de Évora, e colocados em frigoríficos de um supermercado, devido ao apagão, foi revelado esta terça-feira.

Em declarações à agência Lusa, a presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz, Marta Prates, realçou que este procedimento evitou a deterioração dos fármacos e salientou que as vacinas e medicamentos foram repostos, já esta terça-feira de manhã.

"Levámos as vacinas do centro de saúde para guardar no [supermercado] Continente, porque é o que tem o gerador de maior alcance, conseguia garantir 48 horas ou até mais [de refrigeração] com o combustível que tinham", relatou.

Segundo a autarca, a Proteção Civil Municipal de Reguengos de Monsaraz transportou igualmente medicação e vacinas com necessidade de refrigeração a partir de farmácias do concelho para os frigoríficos daquele supermercado.

Este é "um dos parceiros da Proteção Civil Municipal e, sendo um dos supermercados que tem gerador, sempre se disponibilizou para ajudar", assinalou.

Esta manhã, referiu a presidente da câmara, a Proteção Civil Municipal recolheu todas as vacinas e medicamentos no supermercado e entregou-os nas respetivas instituições de origem, estando já "tudo reposto".

Marta Prates lembrou que, recentemente, o concelho de Reguengos de Monsaraz esteve sem energia elétrica em duas ocasiões, devido a uma avaria local, notando que, já nessas situações, este procedimento foi adotado.

Um corte generalizado no abastecimento elétrico afetou na segunda-feira, desde as 11h30, Portugal e Espanha, situação que continua sem ter explicação por parte das autoridades.

Aeroportos fechados, congestionamento nos transportes e no trânsito nas grandes cidades foram algumas das consequências do "apagão".

O restabelecimento de energia aconteceu de forma gradual ao longo do dia, começando pela zona centro do país.

O operador da rede de distribuição de eletricidade E-Redes garantiu esta terça-feira que o serviço está totalmente reposto e normalizado.