"Dei bastante valor por existir". Rádio foi companhia em dia de apagão

O país ficou sem luz, mas a rádio continuou ligada. Perante um apagão sem precedentes e sem eletricidade ou rede de telefone, as pessoas agarraram-se de forma especial à rádio, o único meio que conseguiu chegar a todos os cantos do país e levar informação a um país sem energia.

A Renascença esteve pelas ruas de Lisboa para perceber como é que as pessoas se foram informando durante o apagão que afetou especialmente a Península Ibérica.

José, de 71 anos, garante que foi a partir da rádio que se manteve informado. O septuagenário acredita que houve falta de comunicação “da parte do Governo e da Proteção Civil.” José acrescenta que esta segunda-feira veio provar que “a rádio é cada vez mais essencial. E é importante dar continuidade a essa força que têm em termos de informação e de conhecimentos.”

Também Sandra, de 51 anos, esteve sempre agarrada à rádio, primeiro no carro e depois em casa. Aliás, depois de ter saído do trabalho a primeira coisa que fez foi abrir caixas e gavetas para procurar a rádio a pilhas que era do Pai.

Sandra diz que parece que “voltamos aos tempos antigos”, mas diz que “foi através do rádio" que conseguiu ouvir as notícias. "No momento de apagão em que não há mais nada, acaba por ser a rádio que conseguiu dar alguma tranquilidade", disse, acrescentando que deu "bastante valor à rádio por existir naquele momento".

Já Vicente tem uma história diferente. O jovem de 20 anos explica que quando acordou já não havia luz. Percebeu que o elevador não estava a funcionar e foram os pais que lhe explicaram aquilo que se passava. Vicente diz que o pai “estava no carro agarrado à rádio a perceber aquilo que se passava.”

Depois de descer os 11 pisos do seu prédio pelas escadas, foi até à casa dos avós para tomar banho, uma vez que a bomba que leva a água até ao apartamento em que vive não estava a funcionar devido à falta de energia. Quando chegou, deparou-se com os avós agarrados ao rádio a pilhas e aí foi sabendo aquilo que se ia passando pelo país.

Como estes testemunhos há muitos outros. Porque foi a rádio que levou a informação durante o apagão a todo o país.