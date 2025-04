Leitão Amaro. “Há lições a extrair e avaliações a fazer"

O Governo diz que a situação é já de normalidade em todo o país.

Em entrevista à Renascença, o ministro da Presidência assegura que “ao nível da eletricidade, o país está ligado, todos os 6,4 milhões de consumidores estão alimentados de energia elétrica”, e também “no abastecimento de água, a situação é de normalidade”.

“Há uma recuperação global de normalidade, em termos também de Proteção Civil e de segurança. A noite foi tranquila”, acrescenta.

Confrontado sobre os reparos feitos em vários setores de que a proteção civil poderia ter enviado aos cidadãos uma mensagem, como é usual em situações de condições atmosféricas mais adversas, Leitão Amaro garante que essa mensagem foi enviada.

“Compreendo que houve vários utilizadores de telemóvel que não receberam”, diz o ministro, justificando com os “constrangimentos na rede”, porque a mensagem “é enviada por SMS e é enviada através de uma rede telefónica que não estava [operacional] em vários casos”.

O ministro da Presidência assinala que a mensagem rádio foi transmitida a partir dos primeiros 30 minutos, por ele próprio, em nome do Governo, incluindo na Renascença, com quem falou às 12 horas e poucos minutos.

“O Governo e as autoridades estiveram em contato, usando os vários meios disponíveis”, garante, apontando para uma avaliação mais tarde.

“O Conselho Ministro reunirá hoje outra vez; esteve reunido ontem, em permanência, a partir da uma da tarde, e os ministros mais envolvidos reunidos a partir do meio-dia e pouco, a acompanhar, coordenar e gerir a situação, com a ativação de todas as células de crise e gabinetes de coordenação, na proteção civil, no sistema de segurança interna, na direção do executivo do SNS, no fornecimento e abastecimento elétrico. Houve uma grande interação”, lembra.

Já sobre a forma como Portugal está interligado no abastecimento de energia e questionado se o Governo vai encontrar eventuais alternativas para evitar situações como a que aconteceu esta segunda-feira, o governante diz que “o que fazer com as interligações e com as nossas soluções de resiliência, que é muito mais o que está, aqui, em causa, quanto à possibilidade e à rapidez da resposta, será tudo objeto de discussão”.

“Há matérias de discussão e de respostas mais rápidas, outras de resposta mais duradoura, sabendo que este problema não teve origem em Portugal, teve origem, muito provavelmente, em Espanha, por causas que ainda estão a ser apuradas e que o Governo português está naturalmente empenhado em conseguir conhecer e apoiar e avaliar pelos portugueses”, explica.

Nestas declarações à Renascença, Leitão Amaro reitera que, neste momento, há uma situação de normalidade e estabilidade e que todas as entidades estão totalmente focadas e empenhadas em acompanhar a estabilização do sistema, admitindo que “há lições a extrair e avaliações a fazer e, seguramente, melhoramentos a fazer”.

“Da nossa parte, podemos dizer aos portugueses que, tal como estivemos totalmente empenhados para que, em primeiro lugar, não houvesse disrupção de serviços essenciais, essa foi grande probabilidade, a começar pelos hospitais, e houve, efetivamente, situações bastante polarizadas durante o dia que foi possível acudir e resolver, continuaremos empenhados em que, agora que estamos na fase da normalidade, garantir estabilidade, essa normalidade”, promete.