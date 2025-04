Montenegro: "Fizemos tudo o que podíamos para gerir esta crise"

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, diz que o país "fez tudo o que podia" para gerir o apagão desta segunda-feira, que deixou grande parte dos portugueses sem eletricidade.

Numa visita à Maternidade Alfredo da Costa, durante a noite, o chefe de Governo garantiu que 80% da população já tem luz em casa e que o Executivo voltará a reunir-se em Conselho de Ministros na manhã desta terça-feira, para analisar a situação do restabelecimento da energia elétrica.

“Temos de tirar todos os ensinamentos, do ponto de vista da gestão da rede, mas também dos planos de emergência e contingência. Fizemos tudo o que podíamos para gerir esta crise, do ponto de vista dos serviços essenciais, da coordenação de todas as forças do terreno, de todas as autoridades e de todos os sistemas mais delicados”, considera Montenegro.

O primeiro-ministro voltou a pedir contenção no consumo e, questionado sobre as falhas que ocorreram em termos de comunicações, indicou que o objetivo é que todas as casas tenham luz.

"Estamos a tentar fazer com que, o mais rapidamente possível, todas as casas portuguesas tenham acesso ao fornecimento de energia", apontou.

Sobre críticas à gestão da crise, Montenegro indicou que quem as faz não sabe o que realmente aconteceu durante o dia.

"Às vezes, algumas pessoas que intervêm na esfera pública parece que desconhecem o dia que hoje passámos. Estivemos quase todos, ou todos mesmo, inibidos de comunicar durante um período alargado. Isto é uma situação que transforma as nossas rotinas, nomeadamente aqueles que têm grandes responsabilidades, como são os que prestam cuidados de saúde, com um agravamento das suas dificuldades", afirmou.

A reunião do Conselho de Ministros acontece esta terça feiras às 11h30.