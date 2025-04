Presos e doentes internados têm até hoje para se inscreverem no voto antecipado

A administração eleitoral alargou até ao final desta terça-feira o prazo de inscrição nas modalidades de voto antecipado para presos e doentes internados, que terminava na segunda-feira, na sequência do corte generalizado de energia.

"Com esta extensão, única e excecional do prazo de inscrição, pretende-se acomodar todos os pedidos de inscrição que, eventualmente, não tenham sido possíveis realizar (...), devido às falhas de energia e de comunicações ocorrida em Portugal Continental, e que possam ter impedido os cidadãos de efetuar a inscrição nessas duas modalidades de voto", escreve o Ministério da Administração Interna em comunicado.

O prazo de inscrição para votar antecipadamente nas eleições legislativas de 18 de maio terminava na segunda-feira, dia em que um corte generalizado no abastecimento elétrico deixou a Península Ibérica e algumas zonas do sul de França sem eletricidade durante várias horas.

Os presos e doentes internados devem comunicar a intenção de votar antecipadamente através de meio eletrónico em www.votoantecipado.pt ou por via postal, enviando uma carta para a para Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, Praça do Comércio, Ala Oriental, 1149-015 LISBOA).

No pedido devem indicar o número do documento de identificação civil (cartão de cidadão ou bilhete de identidade) e juntar um documento a comprovar o impedimento invocado, sendo que este pode ser emitido pelo diretor do estabelecimento prisional (no caso dos eleitores presos) ou pelo médico assistente e confirmado pela direção do estabelecimento hospitalar (no caso dos doentes internados).

Entre 5 e 8 de maio, o presidente da câmara desloca-se a estes estabelecimentos para recolher os votos.