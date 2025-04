Supermercados abriram com prateleiras repostas

Os hiper e supermercados abriram esta terça-feira com as prateleiras repostas, um dia depois do apagão de energia que motivou uma procura inusitada de alguns produtos, mas sem que haja incidentes a assinalar, disse à Lusa o secretário-geral da APED.

Apesar da situação extremamente excecional que o país viveu na segunda-feira, a grande maioria das mais de 2.250 lojas dos associados da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) esteve aberta ao público, afirmou o seu responsável, Gonçalo Lobo Xavier, assinalando que a operação está hoje normalizada, tendo sido possível proceder ao reabastecimento dos espaços.

"Já estamos com a operação normal, conseguimos que fosse feito o reabastecimento das lojas e repor as prateleiras", afirmou, após um dia em que se registou uma maior procura por alguns produtos, nomeadamente, água, leite e velas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Esta procura inusitada levou a que durante as horas do apagão de energia algumas prateleiras dos supermercados tivessem ficado vazias, com Gonçalo Lobo Xavier a assinalar, contudo, o "comportamento muito equilibrado" da população, sem atitudes de falta de civismo a assinalar.