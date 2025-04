"As mensagens de aviso não são prioritárias." SMS da Proteção Civil chegou a menos de metade das pessoas

[Notícia atualizada às 13h15 de 30 de abril de 2025 para acrescentar mais detalhes]

A SMS enviada pela Proteção Civil não chegou a metade das pessoas que devia. Além disso, foi programada para ser enviada a partir das 18h00, numa altura em que a maioria da população estava sem acesso às comunicações móveis.

As explicações foram dadas pelo presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em conferência de imprensa, esta quarta-feira. José Manuel Moura disse ainda que "as mensagens de aviso não são prioritárias", em resposta às críticas que têm sido feitas à resposta ao apagão de segunda-feira. As prioridades foram "o abastecimento de combustível aos hospitais, centros de diálise e de doentes com deficiência respiratória crónica".

"O que estávamos a viver era uma situação de grande complexidade. Os planos de contingência reagiram - leia-se geradores - mas havia a dificuldade do seu reabastecimento", explicou, dando o exemplo de uma viatura de abastecimento que ficou "presa" no trânsito na Ponte 25 de Abril e teve de ser "resgatada" pelas autoridades para chegar ao seu destino.

Segundo José Manuel Moura, a ativação dos primeiros planos de emergência de Proteção Civil" - 23 planos municipais e um distrital, em Coimbra - aconteceu às 14h30.