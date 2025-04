Associação ambientalista Zero considera que há falta de investimento nas renováveis

O presidente da Zero - Associação Sistema Terrestre Sustentável - considera que a aposta nas energias renováveis requer investimentos que ainda não foram feitos.

Em declarações à Renascença, Francisco Ferreira defende que "para dar uma resposta mais célere" em casos de crise, como aconteceu na passada segunda-feira, há "um caminho necessário a implementar".

"Temos que ter uma rede mais resiliente que, em caso de haver problemas, possa arrancar não apenas com base em dois pontos, a Tapada do Oteiro e Castelo de Bode, mas tenha, por exemplo, outras fontes renováveis que o podem fazer, neste caso de origem hídrica, no Baixo Salvor ou no Alqueva", adverte.

Francisco Ferreira elogia o facto de Portugal ter um "sistema interligado" com Espanha e reforça o apelo para que ser implementada uma "interligação maior entre a Península Ibérica e França".

Um apagão deixou vários países europeus às escuras, na segunda-feira. Em Portugal, a falha de energia sentiu-se por volta das 11h30, obrigando muitos serviços públicos a recorrerem a geradores de emergência para se manterem a funcionar, como hospitais e forças de segurança.