Condicionamento noturno no Túnel do Grilo prolongado até 9 de maio

O condicionamento na circulação no Túnel do Grilo, que liga Odivelas e Loures, para obras de reabilitação e modernização, foi prolongado até 9 de maio devido ao apagão registado na Península Ibérica, adiantou nesta quarta-feira a Infraestruturas de Portugal (IP).

De acordo com a nova programação, os trabalhos, que decorrem durante o período noturno, serão executados nesta quarta (30 de abril), na sexta-feira (2 de maio) e entre 5 e 9 de maio.

A alteração na programação foi determinada "na sequência da falha de energia geral verificada no início da semana não possível realizar os trabalhos previstos no âmbito da empreitada de reabilitação e modernização do Túnel do Grilo".

"Todos os trabalhos e respetivos cortes de trânsito serão executados entre as 22h00 e as 6h00, terão o apoio da Polícia de Segurança Pública e estarão devidamente sinalizados no local", pode ler-se, na nota da IP.

Em 21 de abril a IP repôs a circulação nas quatro vias da galeria do sentido Sacavém/Algés e nesta quarta-feira ficaram também disponíveis as quatro vias na galeria do sentido oposto, Algés/Sacavém, durante o dia, mantendo-se "alguns condicionamentos no período noturno".

A IP referiu ainda que prevê terminar todos os trabalhos no interior das galerias "nas primeiras semanas maio, levantado assim todos os condicionamentos no Túnel do Grilo e nos respetivos acessos".

"Recorde-se que os condicionamentos no Túnel do Grilo tiveram início no passado dia 8 de julho com uma duração prevista de nove meses", acrescentou.

As obras no Túnel do Grilo, orçadas em 14 milhões de euros, visam melhorar o sistema de drenagem, colocar um novo pavimento e substituir os sistemas de iluminação, ventilação e a rede de combate a incêndios.

Foram ainda colocados no túnel sistemas de deteção de matérias perigosas, controlo de velocidade (radares), contagem e classificação de veículos e videomonitorização.

O Túnel do Grilo foi inaugurado em 1998 e localiza-se no lanço Olival Basto/Sacavém do IC17/CRIL, tendo atualmente um tráfego médio diário superior a 115 mil veículos.