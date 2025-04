Há mais praias portuguesas com bandeira azul este ano

Mais de 400 praias portuguesas têm este ano bandeira azul, mais seis do que no ano passado, com destaque para a entrada das praias de Sintra no galardão, anunciou a Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAAE).

A distinção de boa qualidade foi atribuída a 404 praias, 18 marinas e 22 embarcações ecoturísticas, num total de 444 galardões atribuídos a Portugal pelo júri internacional em 2025.

Segundo José Archer, presidente da ABAAE, todos os municípios costeiros portugueses têm este ano praias galardoadas.

As praias de Sintra, que há dez anos não concorriam ao programa, também foram distinguidas.

Portugal ocupa a sexta posição entre os 51 países que desenvolvem o Programa Bandeira Azul, tendo em conta os locais galardoados.

O anúncio da Associação Bandeira Azul foi feito no Aquário Vasco da Gama, em Dafundo, Oeiras, distrito de Lisboa.