Incêndio destrói hotel em Calcutá e mata pelo menos 15 pessoas

Um incêndio atingiu um hotel na cidade de Calcutá, no leste da Índia, matando pelo menos 15 pessoas e deixando outras 12 feridas, informou esta quarta-feira a polícia indiana.

O comissário da polícia local, Manoj Kumar Verma, disse aos jornalistas que o incêndio começou pouco depois das 20h00 de terça-feira (15h30 em Lisboa), no Hotel Rituraj, no centro de Calcutá, uma metrópole com 15 milhões de habitantes.

As chamas foram extintas após uma operação que envolveu seis camiões de bombeiros, acrescentou.

Não foi mencionada até ao momento qualquer possível causa para o incêndio.

Fotos e vídeos publicados nos meios de comunicação indianos mostraram pessoas a tentar escapar pelas janelas e pelas estreitas varandas do hotel com 42 quartos, onde estavam alojados 88 hóspedes.

"O hotel tornou-se uma verdadeira fornalha depois de o incêndio ter começado (...) parece que muitas vítimas morreram ali asfixiadas", comentou o chefe da polícia de Calcutá.

Os serviços de emergência conseguiram ajudar 20 pessoas que se refugiaram no terraço do edifício a escapar às chamas, segundo Manoj Kumar Verma. Outras cinco pessoas foram retiradas do hotel pelos bombeiros.

O jornal The Telegraph de Calcutá noticiou que pelo menos uma pessoa morreu ao saltar do terraço do hotel, para tentar escapar às chamas.

O primeiro-ministro indiano Narendra Modi escreveu na rede social X que estava angustiado com a perda de vidas no incêndio. "Que os feridos recuperem rapidamente", acrescentou.

Os incêndios são comuns na Índia, onde os construtores e os residentes desrespeitam frequentemente as leis de construção e os códigos de segurança.

Ativistas dizem que os construtores poupam muitas vezes na segurança para reduzir os custos e acusam as autoridades civis de negligência e apatia.

No ano passado, seis pessoas morreram num incêndio que atingiu um hotel em Patna, no estado de Bihar, no leste da Índia.

Em 2022, pelo menos 27 pessoas morreram quando um grande incêndio atingiu um edifício comercial de quatro andares, na capital Nova Deli.