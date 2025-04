Jovens do norte do país retidos em Roma regressam na próxima madrugada

A mais de meia centena de crianças de Oliveira de Azeméis e de Santo Tirso retidas em Roma, Itália, vão viajar na próxima madrugada de avião e autocarro para Portugal, garantiu à Lusa o secretário de Estado das Comunidades.

Os dois grupos participaram no Jubileu dos Adolescentes, que terminou no domingo na capital italiana, acabando por não conseguir viajar na segunda-feira devido aos constrangimentos provocados pelo apagão, que originou o cancelamento de vários voos.

Nesta situação está um grupo de 45 pessoas, incluindo seis adultos e 39 crianças, com idades entre os 13 e 15 anos, de Oliveira de Azeméis, distrito de Aveiro, e 11 crianças com idades entre os 07 e os 12 anos e três adultos de Santo Tirso, no distrito do Porto.

Ambos os grupos deveriam ter viajado para o Porto pela Wizz Air, que segundos os responsáveis não só não viajou com os convidou a abandonar a aeronave.

Segundo José Cesário, que cita informações passadas pela embaixada de Portugal em Roma, "o grupo maior divide-se em dois e voa em outras companhias" cujo nome não soube dizer quais são "durante a madrugada", enquanto o grupo mais pequeno "voará também nas próximas horas na Wizz Air até Bilbau, onde apanharão um autocarro até à Vila das Aves".

"O embaixador transmitiu-me que têm estado em contacto com os responsáveis dos dois grupos e com a empresa transportadora, que após algumas confusões arranjou soluções" para as viagens, disse o governante.

E prosseguiu: "tanto quanto me foi transmitido, a companhia terá disponibilizado cheques de refeição para eles comerem. E foi-me dito que eles se terão disponibilizado para arranjar alojamento, mas o grupo maior terá optado por ficar no aeroporto e só pretenderam a comida".

José Cesário afirmou-se "relativamente descansado" devido às soluções encontrados, confessando, contudo, à Lusa que numa fase inicial "ficou preocupado, porque, efetivamente, o pior que podia acontecer era que os miúdos ficarem ali assim, sem um apoio claro".

"Percebi que a embaixada estava atenta, estava a acompanhar o problema e que estava a haver contactos com a companhia aérea e que a companhia aérea não se terá furtado a resolver os problemas", resumiu.

Um corte generalizado no abastecimento elétrico afetou na segunda-feira, desde as 11:30, Portugal e Espanha, continuando sem ter explicação por parte das autoridades.

Aeroportos fechados, congestionamento nos transportes e no trânsito nas grandes cidades e falta de combustíveis foram algumas das consequências do "apagão".

O operador de rede de distribuição de eletricidade E-Redes garantiu hoje de manhã que o serviço está totalmente reposto e normalizado.