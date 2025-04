Mais de 400 praias portuguesas têm bandeira azul este ano

Mais de 400 praias portuguesas têm este ano bandeira azul, mais seis do que no ano passado, com destaque para a entrada das praias de Sintra no galardão, anunciou esta quarta-feira a Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAAE).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A distinção de boa qualidade foi atribuída a 404 praias -- das quais 354 são costeiras e 50 são praias interiores -, 18 marinas e 22 embarcações ecoturísticas, num total de 444 galardões atribuídos a Portugal pelo júri internacional em 2025.

Segundo o presidente da ABAAE, José Archer, todos os municípios costeiros portugueses têm este ano praias galardoadas.

As praias de Sintra, que há dez anos não concorriam ao programa, também foram distinguidas, permitindo ter "a costa toda preenchida com bandeira azul, de norte a sul e nas regiões autónomas", destacou José Archer.

Pela primeira vez, os municípios de Cuba e de Alcanena candidataram as suas praias, que foram galardoadas.

As 404 praias estão distribuídas por 105 promotores.

O Norte, com menos cinco na contagem global, e o Algarve, com menos uma, foram as regiões que perderam praias com bandeira azul no total deste ano em relação ao ano passado.

No total, o Norte tem 75 praias costeiras galardoadas (no ano passado teve 79) e nove interiores (menos uma do que em 2024).

Deixaram de ter bandeira azul no Norte as praias de Árvore (Vila do Conde), da Frente Azul, Seca e Silvalde (todas em Espinho), Vila Praia de Ancora (Caminha) e a praia fluvial de Merelim São Paio (Braga). Em contrapartida entrou na lista uma praia nova, a de Cavadinho (fluvial), em Braga.

O Algarve tem 85 praias costeiras distinguidas, tendo perdido, em relação ao ano passado, a bandeira azul da praia da Batata (Lagos).

No Centro está galardoado um total de 33 praias costeiras (mais uma do que em 2024) e 16 praias interiores.

São novas na lista do Centro as praias fluviais de Ançã, Olhos de Fervença e Sete Fontes (Cantanhede) e Cornicovo (Penacova) e as praias costeiras Barra do Sul (Aveiro) e Costa Nova Sul (Ílhavo).

Deixaram de ter bandeira azul, no Centro, São Pedro da Maceda (Ovar) e as praias fluviais de Côja (Arganil), Louçainha (Penela), Mâmoa (Santa Maria da Feira) e Bogueira (Lousã).

Na bacia hidrográfica do Tejo, são 66 as praias costeiras galardoadas (mais cinco do que no ano passado) e 15 fluviais (mais uma).

Segundo a EBAAE, tem bandeira azul pela primeira vez nesta região hidrográfica a praia fluvial Olhos d"Água do Alviela (Alcanena) e reentrou a fluvial de Alvares (Góis).

Reentraram também as praias costeiras da Adraga, Grande, Maçãs e Magoito, em Sintra, e a de São Julião, no concelho de Mafra.

Perdeu a bandeira azul nesta região a praia fluvial de Sesmo, no concelho de Castelo Branco.

No Alentejo, há 31 praias costeiras galardoadas (mais duas) e 10 praias interiores (mais uma).

São praias novas com bandeira azul a fluvial de Albergaria dos Fusos (Cuba) e as praias costeiras de Monte Velho e Porto das Carretas/Albarquel, em Santiago do Cacém.

Nos Açores estão galardoadas 46 praias costeiras, mais uma do que ano anterior, a praia de Calheta dos Lagadores, na Ilha Terceira.

Na Madeira existem 18 praias costeiras com bandeira azul, tendo entrado a Prainha, no Caniçal, Machico.

A cerimónia oficial do hastear da primeira bandeira azul em praia costeira decorre este ano em Santa Cruz da Graciosa, nos Açores, em 03 de junho.

Já a primeira bandeira azul em praia fluvial realiza-se na praia fluvial da Quinta do Barco, em Sever do Vouga, no dia 15 de junho.

A primeira marina a hastear a bandeira azul será a de Vilamoura, em 20 de junho.

Foram ainda reconhecidos 23 Centros Azuis (estruturas de informações e atividades de educação ambiental localizados nas proximidades das praias) distribuídos por todas as regiões.

Portugal ocupa a sexta posição entre os 51 países que desenvolvem o Programa Bandeira Azul, tendo em conta os locais galardoados.

O anúncio da Associação Bandeira Azul foi feito hoje no Aquário Vasco da Gama, em Dafundo, Oeiras, distrito de Lisboa.