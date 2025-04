"Não é correto" associar apagão a energias renováveis, diz presidente da Red Eléctrica espanhola

O sistema é estável e não é correto associar o apagão energético a energias renováveis, é o que defende a presidente da Red Elétrica. Em entrevista à rádio espanhola Cadena Ser, Beatriz Corredor defende que as renováveis funcionam com estabilidade

"O que dizemos é que a mistura renovável é segura, pode participar em todos os sistemas de segurança do sistema elétrico porque está dotado dos serviços para fazê-lo. Portanto, relacionar um incidente tão grave como o de segunda-feira com a penetração de renováveis não é verdade, não é correto", assegura Beatriz Corredor, que garante que "as renováveis funcionam de forma estável" e "têm mecanismos que lhes permitem operar praticamente com uma tecnologia convencional".

Beatriz Corredor adianta que a causa do apagão na Península Ibérica está praticamente localizada, mas é ainda necessário analisar todos os dados.

"Sabemos a causa e está mais ou menos localizada. O que acontece é que são milhões de dados que têm em conta sinais recebidos a cada milésimo de segundo. Já fornecemos as medições aos nossos centros de controle para tranquilizar toda a gente", acrescenta.

A presidente da Red Eléctrica diz entender e respeitar a investigação promovida pelo Governo espanhol. Garantiu ainda que não se irá demitir após o incidente que paralisou Espanha e Portugal.

A tese de sobrecarga de produção de energia renovável como causa do apagão está, esta manhã, na imprensa espanhola. Há notícia de que vários alertas nesse sentido foram ignorados pelas autoridades espanholas nos cinco últimos anos.