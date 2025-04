Qual foi a maior dificuldade dos portugueses durante o apagão?

A falta de acesso às comunicações foi o que mais preocupou os portugueses durante o apagão que afetou o país esta segunda-feira. Segundo um estudo realizado pelo Portal da Queixa, 84% dos inquiridos identificou-a como a maior dificuldade em dia de falhas na eletricidade, seguida da falta de informação - com 58% - e a falta de acesso à água e comida, para 18%. No estudo do Portal da Queixa, que teve quase três mil participantes, 40% dos inquiridos considerou que o Governo e as entidades públicas não lidaram bem com a situação. Os inquiridos consideram que a quebra de energia mostrou a fragilidade das infraestruturas críticas e a falta de preparação das entidades para uma resposta eficaz, com só 19% a terem aprovado a resposta das autoridades. De acordo com o inquérito, durante o período do apagão, cerca de metade dos portugueses encontrava-se em casa e 30% no local de trabalho. Segundo responderam os inquiridos, a interrupção afetou não apenas o quotidiano, mas também a saúde emocional porque se viram impedidos de contactar familiares, aceder a informações relevantes e tomar decisões informadas.