Apagão. Procura por rádios disparou 4.594% e por powerbanks 1.728%

O apagão que afetou Portugal na segunda-feira, durante cerca de 10 horas, levou os consumidores a comprarem em massa soluções para garantir autonomia face a emergências, disparando a procura por rádios (+4.594%), powerbanks (+1.728%) e fogões portáteis (+348%).

Os dados foram divulgados pelo comparador de preços e "marketplace" KuantoKusta, que registou a procura por artigos para situações de emergência na segunda e terça-feira, quando comparada com os dois dias anteriores.

Entre os produtos mais requisitados pelos portugueses na segunda e terça-feira, para enfrentar falhas de eletricidade, destacam-se os rádios (+4.594%), powerbanks (+1.728%) e fogões portáteis (+348%), pode ler-se, num comunicado. De acordo com a KuantoKusta, o apagão "provocou uma reação imediata dos consumidores, que estão a comprar em massa soluções para garantir autonomia face a emergências".

A plataforma realçou ainda que especialistas em proteção civil "reforçaram nestes dias a importância de manter kits de emergência atualizados, com rádios, lanternas, pilhas e meios alternativos para cozinhar, especialmente perante eventos inesperados como o da última segunda-feira".

"A súbita corrida a estes artigos revela não só uma preocupação dos consumidores com eventuais falhas futuras no fornecimento de eletricidade, mas também uma tentativa de estarem mais preparados para situações de emergência", explicou André Duarte, diretor comercial do KuantoKusta, citado na nota de imprensa.

O responsável pelo marketplace do KuantoKusta detalhou ainda que "ao dia de hoje, o KuantoKusta não identificou variações significativas de preços nestes produtos".

Um corte generalizado no abastecimento elétrico afetou na segunda-feira, durante cerca de 10 a 11 horas, Portugal e Espanha, continuando sem ter explicação por parte das autoridades.