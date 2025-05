Duas pessoas morrem em despiste automóvel em Braga

Duas pessoas morreram na madrugada de quinta-feira, em Braga, depois do carro em que seguiam se ter despistado e embatido num poste de eletricidade, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Cávado.

Segundo aquela fonte, o despiste ocorreu na Estrada Nacional 101, na freguesia de Palmeira, sendo que o alerta foi dado às 04:17.

As vítimas têm idades "na casa dos 30", disse a mesma fonte.

No local estiveram os Bombeiros Sapadores de Braga, a VMER de Braga, a GNR e técnicos da E-Redes.