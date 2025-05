Empresas reveladas como clientes da Spinumviva aumentaram faturação em contratos públicos no último ano

As empresas agora reveladas como sendo clientes da Spinumviva reforçaram a sua faturação, em contratos públicos, durante o ano de Governo AD, em comparação com o último ano do executivo PS. Há mesmo uma empresa que duplica o valor da faturação, a ITAU, segundo a consulta que a Renascença fez ao Portal Base, onde é comunicada a informação sobre todos os contratos celebrados ao abrigo do Código dos Contratos Públicos.

O primeiro-ministro entregou uma nova declaração de interesses no Portal da Transparência, onde acrescenta sete empresas com as quais manteve ligações profissionais, segundo uma notícia do semanário Expresso. A atualização foi feita por Montenegro na noite de terça-feira, perto da meia-noite, e foi tornada pública na quarta-feira, poucas horas antes do debate televisivo com Pedro Nuno Santos (que deveria ter acontecido na segunda-feira e foi adiado devido ao apagão).

Olhando para a ITAU, percebe-se que desde abril de 2024, altura em que Luís Montenegro tomou posse como primeiro-ministro, a empresa de fornecimento de refeições confecionadas somou um total 24 contratos com entidades que dependem do Estado num total superior a 96 milhões de euros — mais do dobro do faturado no ano anterior que, segundo os dados do Portal Base, indicam pouco mais de 46 milhões.

Aqui, destaque para um contrato no valor de 31 milhões de euros assinado entre o ITAU com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Já no caso da INETUM – empresa de licenciamento de software — outra das sete referenciadas por Montenegro no Portal de Transparência, há um reforço de faturação de 45 para 63 milhões de euros. Tal como a ITAU, conseguiu o seu maior contrato (de quase 27 milhões de euros com o Ministério da Justiça) há dois meses.

Já de acordo com a CNN, a Sogenave soma 44 contratos desde abril de 2024 no valor de quase 9 milhões de euros.