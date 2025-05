PJ desmantela célula criminosa transnacional suspeita de vários crimes

A Diretoria do Centro da Polícia Judiciária, com o apoio de outras unidades operacionais do país, desmantelou uma célula criminosa transnacional, suspeita de vários crimes e deteve um suspeito, que ficou em prisão preventiva.

A operação policial desenvolvida pela PJ deu cumprimento a um mandado de detenção e a três mandados de busca domiciliária, no Algarve e na área metropolitana de Lisboa, que resultaram no desmantelamento da célula criminosa transnacional e na detenção de um suspeito, informa um comunicado da PJ, enviado esta quinta-feira.

Presente à autoridade judiciária, para primeiro interrogatório judicial, o homem ficou em prisão preventiva.

Segundo a PJ, esta célula criminosa dedicava-se à prática dos crimes de associação criminosa, branqueamento, falsidade informática, burla qualificada e falsificação de documentos.

Utilizaria o sistema bancário nacional "para sustentar o processo de branqueamento, alicerçado na criação de sociedades, detidas e geridas por pessoas munidas de identidades falsas, e de pessoas singulares, com a subsequente abertura de contas bancárias por si tituladas".

Na sequência das três buscas domiciliárias, foram apreendidos diversos documentos e material de telecomunicações, informa a PJ.

Os montantes financeiros da atividade, na ordem dos milhares de euros, circulavam por diversas contas nacionais, tendo por destino final contas sediadas no estrangeiro.

O inquérito é titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal Regional de Coimbra.