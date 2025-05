Portugal não disponibilizou meios aéreos para ajudar Israel no combate aos fogos

O combate aos fogos em Israel não está a contar com ajuda portuguesa.

Israel queria meios "que não temos"

Os governos de Telavive e de Lisboa “falaram ontem por telefone”, mas segundo fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Israel pediu “meios aéreos, que não temos”.

Entretanto, no terreno as autoridades israelitas dizem que as chamas estão parcialmente sob controlo enquanto aguardam meios aéreos de vários países europeus, nomeadamente oito aparelhos de Itália e de Chipre.

Espanha, França, Roménia, Croácia, Itália e Ucrânia anunciaram o envio de aviões para ajudar a combater os incêndios.