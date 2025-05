Algarve. Colisão rodoviária faz um morto no IC1

Uma pessoa morreu esta sexta-feira em consequência de uma colisão rodoviária registada no Itinerário Complementar 1 (IC1), em São Marcos da Serra, no concelho de Silves, no distrito de Faro, disse fonte da Proteção Civil.

"Tratou-se de uma colisão entre um veículo pesado e um ligeiro, no IC1, em São Marcos da Serra, ao quilómetro 771, e há um morto", disse à Lusa fonte do Comando Regional do Algarve da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

A mesma fonte indicou que o alerta chegou às equipas de emergência às 17h05 e informou que o trânsito seguia "cortado nos dois sentidos", às 19h10, devido à prestação de socorro e à remoção dos destroços do embate.

A prestar socorro e apoio no local estão 20 operacionais, com sete veículos e um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que "chegou a deslocar-se ao local mas não fez o transporte" porque a vítima já estava sem vida, destacou, sem precisar a idade da mesma.

Não há registo de outras vítimas, confirmou ainda a fonte da Proteção Civil do distrito de Faro, assinalando que participaram no dispositivo de resposta ao incidente elementos dos bombeiros de Silves, do INEM e da Guarda Nacional Republicana (GNR).