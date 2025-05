Dois irmãos entregam-se na esquadra e são detidos por alegado homicídio do pai

Dois irmãos foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) "por fortes indícios da prática do crime de homicídio" do pai, na residência da família, em Lisboa, segundo um comunicado oficial.

A detenção dos dois irmãos, de 21 e 24 anos, ocorreu depois de se apresentarem no Piquete da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ, "dando notícia do facto". Em causa está o homicídio, na madrugada de 29 de abril, de um homem de 58 anos, identificado pela PJ como pai dos detidos.

As diligências que se seguiram confirmaram a existência do cadáver na residência da família, em Lisboa.

Segundo a PJ, a vítima foi assassinada "com recurso a objetos contundentes e cortoperfurantes, num contexto que poderá ser indiciador de violência doméstica sobre a mãe dos suspeitos".

Ambos serão sujeitos a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.