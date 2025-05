Empresário português assassinado em Maputo

José Pedro da Silva, empresário português de 41 anos e administrador da empresa Sotubos, foi assassinado a tiro esta sexta-feira em Maputo, Moçambique, avança o “Jornal de Notícias”.

Crime terá acontecido durante o que se acredita ter sido uma tentativa de rapto.

Segundo o “JN”, a vítima seguia numa viatura acompanhada por um motorista e um segurança quando foi intercetada por dois carros desconhecidos.

Os assaltantes dispararam uma rajada de metralhadora contra o automóvel de José Pedro da Silva, provocando-lhe ferimentos fatais.

O empresário era filho de Alberto Silva, antigo presidente do Sporting Clube de Braga, que emigrou para Moçambique na década de 90, onde se dedica ao setor da construção.

Questionado pela Renascença, o Ministério dos Negócios Estrangeiros disse ter “conhecimento, através do seu Consulado Geral em Maputo, da notícia do assassinato do cidadão português José Pedro da Silva, que lamenta profundamente”.

“As circunstâncias do assassinato não são ainda claras. O MNE já apresentou as mais sinceras condolências à família e continuará acompanhar a situação”, fez saber.