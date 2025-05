Grande Lisboa. 12 horas de espera no Amadora-Sintra, urgências de obstetrícia fechadas

Neste momento, s doentes urgentes estão a esperar 12 horas para serem atendidos no Hospital Amadora-Sintra. Já no Beatriz Ângelo, depois da triagem, quem receber pulseira amarela terá de esperar quase quatro horas e meia para ser visto por um médico.

São números que podem ser conferidos, esta segunda-feira, no portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS), onde também e possível ver que cinco urgências de obstetrícia e ginecologia estão, esta sexta-feira, fechadas, quase todas na zona da Grande Lisboa.

Segundo o site do SNS, estão de portas fechadas, esta sexta feira, as urgências de Obstetrícia e Ginecologia no Hospital do Garcia de Orta, no Amadora-Sintra, no Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, no Hospital de Vila franca de Xira e no Hospital distrital de Santarém.