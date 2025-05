Greve nos comboios. CP alerta para perturbações entre 7 e 14 de maio

Os revisores fazem greve a 12 e 13 de maio, entre as 5h00 e as 8h30 da manhã, em todos os comboios.

Nos dias 7, 8 e 9 de maio, os sindicatos convocaram greves totais, das 00h00 às 24h00. As paralisações vão afetar as últimas horas de dia 7 e as primeiras de dia 10.

CP reembolsa clientes

A CP adianta que vai reembolsar os clientes com bilhetes para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional. O título também pode ser trocado gratuitamente para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe.

"O reembolso ou troca podem ser efetuados em myCP na área “Os seus bilhetes” (para bilhetes adquiridos na Bilheteira Online e App CP) até aos 15 minutos que antecedem a partida do comboio da estação de origem do cliente, ou nas bilheteiras", indica a CP.

Passado este prazo, e até 10 dias após terminada a greve, pode ser pedido o reembolso através do preenchimento do formulário de contacto online “Reembolso por Atraso ou Supressão”, com o envio da digitalização do original do bilhete, explica a empresa.