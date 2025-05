Homem deixado à porta do hospital de Ponte de Lima morre com queimaduras graves

Um homem morreu na madrugada desta sexta-feira com queimaduras graves depois de ter sido deixado à porta do serviço de urgência do hospital Conde de Bertiandos, em Ponte de Lima, revelou a PSP de Viana do Castelo.

Segundo fonte do Comando Distrital da PSP de Viana do Castelo o homem, com queimaduras graves em várias partes do corpo, foi deixado cerca das 00h10 à porta do serviço de urgência do hospital Conde de Bertiandos, onde acabou por morrer.

As autoridades ainda não identificaram da vítima.

Fonte policial contactada pela agência Lusa referiu que a Polícia Judiciária (PJ) está a investigar a eventual ligação entre este caso e um incêndio, também de madrugada, numa fábrica de lanchas rápidas no polo 2 da zona industrial de Campos, em Vila Nova de Cerveira.

Segundo a GNR de Viana do Castelo, a PJ foi chamada a investigar a origem das chamas que destruíram parte de uma fábrica de barcos onde foram detetados indícios de fogo posto.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo adiantou que o alerta foi dado às 01h15 e que, à chegada ao local, os militares daquela força policial "detetaram indícios de fogo posto, tendo acionado a PJ", que se deslocou ao local.

Fonte do Comando Sub-regional do Alto Minho adiantou à Lusa que "parte da fábrica ficou destruída", sendo que o fogo afetou "o telhado e consumiu algum material náutico".

O incêndio foi dado como extinto às 03h33.

À Lusa, o presidente da Câmara de Vila Nova de Cerveira, Rui Teixeira, referiu que a fábrica de produção de lanchas rápidas é espanhola.

Ao local compareceram 38 operacionais dos bombeiros voluntários de Vila Nova de Cerveira, Valença, Paredes de Coura, bem como elementos da GNR, PJ e do serviço municipal de proteção civil.