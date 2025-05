Hospitais nunca tinham simulado apagão. "Correu tudo bem, mas é preciso reflexão urgente"

Os hospitais nunca fizeram um simulacro a pensar num apagão elétrico, como aconteceu em Portugal na última segunda-feira, admite à Renascença o presidente da Associação dos Administradores Hospitalares.

Xavier Barreto reconhece que não há uma estratégia comum às várias unidades de saúde e que, no dia do maior apagão do século, cada uma fez o que achou melhor.

“Houve hospitais que assumiram que, provavelmente, teríamos uma paragem mais prolongada e desligaram tudo, porque concentraram a sua energia só no doente crítico e no doente urgente. Outros não, assumiram que iriam ter um reabastecimento num prazo relativamente curto e, por isso, não encerraram as mesmas áreas.”

Para Xavier Barreto, “existe uma oportunidade para melhorar, para rever os planos de contingência”, porque “este cenário nunca foi simulado, que isso fique claro”.