Trocas de energia com Espanha paradas até terça-feira por instabilidade da rede

As importações de eletricidade de Espanha para Portugal vão continuar totalmente suspensas nos próximos dias, anunciou esta sexta-feira a REN.

Segundo o comunicado oficial, a capacidade de interligação no sentido importador será fixada em zero megawatts (MW) nos dias 5 e 6 de maio, devido à necessidade de estabilizar a rede elétrica após o apagão registado a 28 de abril.

O operador nacional explicou que esta limitação resulta do processo de reposição do serviço iniciado no próprio dia do apagão e da “estabilização que está a ocorrer no Sistema Elétrico Nacional”.

A medida aplica-se ao sentido importador, impedindo assim a entrada de eletricidade proveniente de Espanha durante os dois dias indicados, no horário da Europa Central de Verão (CEST).