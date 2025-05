Vento forte provoca desabamentos de estruturas e quedas de árvores em Campo Maior

Cinco quedas de árvores, dois desabamentos de estruturas edificadas e uma queda de poste elétrico são os principais danos causados pelos ventos fortes que afetaram esta sexta-feira o concelho de Campo Maior, disse fonte da Proteção Civil.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou que o fenómeno meteorológico de ventos fortes, que ocorreu na freguesia rural de Degolados, no concelho de Campo Maior, distrito de Portalegre, não provocou feridos, nem desalojados ou deslocados.

Além das cinco quedas de árvores, uma delas de grande porte e que provocou danos num campo de futebol, de dois desabamentos de estruturas edificadas e da queda do poste elétrico, a Proteção Civil efetuou ainda duas limpezas de via.

Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado pelas 13h10, tendo uma pessoa sido assistida no local devido a um ataque de ansiedade, logo após o fenómeno meteorológico.

Na sequência deste episódio, a Câmara Municipal de Campo Maior ativou o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, disse à agência Lusa o presidente da autarquia.

Luís Rosinha explicou que esta decisão foi tomada "mais por uma perspetiva de salvaguarda do que de necessidade, apesar do acontecimento".

Por volta das 16h40 estavam envolvidos nas operações de socorro 17 operacionais, auxiliados por seis veículos, bem como militares da GNR, da proteção civil municipal, elementos da E-redes e da Infraestruturas de Portugal.