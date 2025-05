Acidente rodoviário provoca um morto na ilha de São Miguel

Um homem de 37 anos morreu, ao início da tarde deste sábado, na sequência do choque frontal entre a mota onde seguia e uma viatura ligeira, na Ribeirinha, ilha de São Miguel, nos Açores, disse fonte dos bombeiros.

O comandante dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, José Nuno Moniz, adiantou à agência Lusa que o alerta foi dado pelas 12h48 locais (13h48 em Lisboa), após um acidente ocorrido na Estrada Regional da Ribeirinha.

De acordo com o responsável, quando os meios de socorro chegaram ao local "verificou-se que se tratava de um choque frontal entre uma mota e uma viatura ligeira de passageiros".

"Apesar das tentativas de reanimação, o condutor da mota acabaria por falecer", acrescentou.

Estiveram na resolução do sinistro elementos dos corpos de Bombeiros da Ribeira Grande, com uma ambulância, e a equipa e viatura do Serviço de Suporte Imediato de Vida (SIV).