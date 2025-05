Fátima. Operação de segurança para peregrinos já está na estrada

Já está na estrada a partir deste sábado a operação de segurança para a peregrinação de 12 e 13 de maio.

A GNR vai intensificar o patrulhamento nas principais vias de acesso a Fátima, com o objetivo de prevenir acidentes no percurso até ao Santuário.

A Guarda Nacional Republicana prevê a presença de milhares de fiéis de todo o mundo e um elevado número de peregrinos nos percursos a pé.

Depois do dia 11 avança a segunda fase da operação que pretende garantir a segurança durante as celebrações religiosas no Santuário de Fátima.

No âmbito das celebrações das aparições de Fátima, que se assinalam a 12 e 13 de maio, a GNR aumentou o patrulhamento, até ao dia 14 de maio, nas principais vias de acesso à cidade de Fátima e ao seu Santuário, no concelho de Ourém, "com o objetivo de apoiar e garantir a segurança dos peregrinos durante as suas deslocações", refere uma nota de imprensa.

"Será igualmente reforçado o policiamento no interior do Santuário e nas zonas envolventes", acrescenta o comunicado da GNR.

A GNR prevê um elevado número de peregrinos a efetuarem o percurso a pé, em grupos numerosos e em vias com tráfego intenso, bermas estreitas ou mesmo inexistentes, facto que aumenta o risco de atropelamentos.

Segundo aquela força militar, a operação Peregrinação Segura 2025 tem a sua primeira fase de 3 a 11 de maio, com o empenhamento do policiamento nas vias mais críticas, nomeadamente as "vias utilizadas pelos peregrinos pedestres e envolventes dos locais do evento e respetivos eixos viários de acesso, bem como para a sensibilização dos peregrinos".

A segunda fase da operação decorre de 12 a 14 de maio e está focada em garantir a segurança durante as celebrações religiosas, que decorrem no Santuário de Fátima e zonas envolventes.

GNR deixa dicas para peregrinos

Tendo em conta a aglomeração significativa de pessoas, a GNR aconselha os peregrinos a andar em fila indiana, sinalizar o início e o fim dos grupos e a circular preferencialmente pela berma, no sentido contrário ao trânsito, e nunca pela estrada, utilizando coletes refletores.

Durante o percurso também não devem ser usados auscultadores, auriculares, nem telemóvel ou andar sozinho durante a noite.

Já na cidade de Fátima e no Santuário, a GNR recomenda chegar atempadamente, de forma a evitar filas prolongadas, não deixar bens à vista no interior das viaturas e transportar sempre consigo os documentos pessoais.

Os peregrinos deverão transportar a carteira, com pouco dinheiro, e o telemóvel num bolso da frente ou numa bolsa com fecho que esteja sempre em contato com o corpo.

A GNR aconselha também a não levar bens de valor, nem objetos que sejam ostensivos e ter sempre o telemóvel com bateria e o contacto dos demais elementos do grupo.

Logo após o fim das cerimónias, os peregrinos devem sair de forma calma e gradual, evitando as filas prolongadas, e nunca perder de vista os idosos e crianças que os acompanham.