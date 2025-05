"Queremos igualdade, não caridade": pessoas com deficiência marcham por uma vida independente

Dezenas de pessoas marcharam este sábado em Lisboa para reivindicar direitos para as pessoas com deficiência, que saíram à rua para lutar por uma vida independente com acessibilidade nos transportes públicos e habitação adaptada, exigindo "igualdade e não caridade". Para assinalar o Dia Europeu da Vida Independente, celebrado em 5 de maio, foram agendadas concentrações em oito cidades: em Lisboa, o ponto de encontro foi a Avenida da Liberdade, junto ao teatro Tivoli, onde se começaram a juntar pessoas pelas 15h00. Diogo Martins, que faz parte da Comissão Organizadora da Marcha pela Vida Independente (COMVI), explicou à agência Lusa que o objetivo desta ação foi a de "chamar a atenção para um conjunto de questões que continuam por resolver no que diz respeito aos direitos das pessoas com deficiência, concretamente em Portugal". "E há um segundo objetivo, que o de também conseguir agregar ainda mais pessoas com deficiência para esta causa, ou seja, conseguirmos que as pessoas também ganhem uma certa consciência", salientou, apontando que é preciso "diferentes formas de chegar ao poder, a quem toma decisões". Além deste propósito, existem ainda reivindicações específicas para cada região. Na área metropolitana de Lisboa passam por "melhorar a rede de transportes em termos de acessibilidade", que enfrenta problemas como "falta de manutenção de vários equipamentos, falta de formação de vários profissionais e avarias constantes em alguns transportes". As pessoas com deficiência sofrem também com a falta de habitação acessível, que as afeta de forma muito particular, já que as casas adaptadas e acessíveis são das mais caras do mercado.

Paula Sequeira, que segurou um cartaz onde se lia "habitação", também destacou à Lusa este como um dos grandes desafios que as pessoas com deficiência enfrentam, nomeadamente tendo em conta também outras dificuldades no acesso ao emprego. "Ainda não é muito usual darem-nos trabalho pelas nossas capacidades, porque muitos de nós temos cursos universitários e não nos dão oportunidade de trabalho porque só olham para a nossa incapacidade", lamentou. Numa concentração afetada pela chuva, era possível também ver bandeiras da Associação Portuguesa de Deficientes (APD), uma das várias organizações que aderiu a esta marcha. "Aderiram a esta marcha 16 organizações na área da deficiência e têm o apoio de à volta de 40 coletivos e organizações de defesa dos direitos humanos", destacou Jorge Falcato, ex-deputado do Bloco de Esquerda e membro da COMVI, à Lusa. O responsável assinalou que esta é "uma luta que não é só das pessoas com deficiência, é uma luta por direitos humanos, que muitas vezes as pessoas com deficiência não têm acesso a esses direitos". Esta marcha focou-se na vida independente, sendo que já "houve um projeto piloto que funcionou durante cinco anos", recordou, mas que "já acabou há cerca de um ano e aquilo que deveria ser uma medida de política para toda a gente ter assistência pessoal, de há um ano para cá, está tudo parado, não abriram mais vagas e há milhares de pessoas à espera para terem assistência pessoal". No que diz respeito a este projeto, à volta de mil pessoas estavam abrangidas e, para além dessas, "há pelo menos 3.000 pessoas que estão à espera e este Governo não fez nada para tornar isto uma medida realmente que seja efetiva", atirou. "A vida independente, para ser possível, é preciso ter o direito à habitação, é preciso ter acesso à habitação, aos transportes, à educação inclusiva, ao trabalho, mas há uma ferramenta que é fundamental, que é a assistência pessoal", defendeu.