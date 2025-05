Sete urgências fechadas, quase todas de Obstetrícia e Ginecologia

Sete urgências estão este sábado fechadas, com incidência nos serviços de Obstetrícia e Ginecologia, localizadas sobretudo na região de Lisboa e Vale do Tejo, de acordo com informação atualizada do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Assim, segundo a lista de urgências no "site" do SNS estão hoje encerradas as urgências de Obstetrícia e Ginecologia no Hospital Garcia de Horta (Almada), Hospital Nossa Senhora do Rosário (Barreiro), Hospital de Vila Franca de Xira, Hospital Distrital das Caldas da Rainha e Hospital Santo André (Leiria).

Estão também encerradas as urgências de Pediatria no Hospital de Vila Franca de Xira e no Hospital Beatriz Ângelo (Loures).

O número de urgências encerradas reduziu-se, ainda assim, face ao previsto, que apontava para nove, sete urgências de Ginecologia e Obstetrícia e duas de Pediatria.

O hospital São Bernardo, em Setúbal, receberá apenas casos de ginecologia e obstetrícia que sejam encaminhados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). O mesmo acontece com a urgência pediátrica do Hospital Fernando Fonseca (Amadora/Sintra), mas abriu o serviço de Obstetrícia e Ginecologia. O Hospital Manuel Constâncio, em Abrantes, tem as urgências abertas, ao contrário do que era antecipado.

Os constrangimentos dos serviços de urgência devem-se, sobretudo, à falta de médicos especialistas para assegurarem as escalas, uma situação que é mais frequente em períodos de férias, como o verão e final de ano, e fins de semana prolongados.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contactem a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.