SIRESP. “Antenas deviam ter mais autonomia de energia”

A Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança Civil (AsproCivil) defende que, apesar das limitações, o atual sistema de comunicações que suporta a rede SIRESP é o melhor que o país já conheceu, mas não deixa de apontar melhorias, desde logo, quanto à autonomia das baterias que alimentam as antenas das redes móveis.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



Em declarações à Renascença, o vice-presidente da associação, Jorge Silva, explica que as antenas urbanas têm uma autonomia habitual de duas horas, já aquelas que estão fora das cidades têm uma autonomia que varia entre as seis e as 12 horas.

“Muitas delas não têm microgeração de funcionamento, o que leva a que, se houver uma cadência muito grande de telefonemas, tal como aconteceu durante o apagão, a bateria das antenas gasta-se mais depressa. Não pôs em causa, totalmente, a rede SIRESP, mas torna-a um pouco mais lenta”, declara.

“Todas as antenas de telecomunicações deveriam ter também uma autonomia de microgeração, um pequeno painel solar que, pelo menos durante o dia, possa suportar a telecomunicação. Porque se tivesse eventualmente esse painel solar durante o dia todo do apagão e, ao mesmo tempo, a bateria seria só utilizada para o período noturno."