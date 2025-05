Homem de 24 anos morre baleado no Porto esta madrugada

A Polícia Judiciária está a investigar um homicídio que ocorreu esta madrugada no Porto, na sequência de confrontos entre dois grupos, que culminou na morte de um homem de 24 anos, que foi baleado, segundo fonte da PSP.

De acordo com fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto, o homicídio ocorreu, cerca das 05h00, junto a um bar, na zona da Sé do Porto.

Na origem terão estado desentendimentos entre grupos rivais que se terão iniciado no interior do bar e que, posteriormente, juntou na mesma rua "mais de 50 pessoas", disse a fonte.

A vítima ainda conseguiu entrar dentro de um carro, que se despistou contra um muro, acrescentou.

O homem foi transportado para o Hospital de Santo António, no Porto, mas acabou por morrer.

As circunstâncias que levaram a este homicídio ainda estão a ser investigadas.