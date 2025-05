Marinha coordena resgate médico de homem a nordeste da Ilha Terceira

A Marinha coordenou, no sábado, o resgate médico de um homem, com 63 anos, que estava a bordo de um navio de pesca a navegar a nordeste da ilha Terceira, nos Açores.

O tripulante, de nacionalidade espanhola, apresentava um quadro clínico de princípio de acidente vascular cerebral e necessitava de cuidados médicos hospitalares urgentes, adiantou em comunicado a Marinha.

O homem estava a bordo do navio de pesca "Punta do Castro", com bandeira espanhola, a navegar a 211 quilómetros a nordeste da ilha Terceira.

O resgate médico foi efetuado pelo helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa, que transportou o paciente para o aeroporto de São Miguel, sendo posteriormente transferido para a unidade hospitalar.

A operação foi realizada através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em articulação com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes -- Marítimos (CODU-MAR), e em conjunto com o Centro de Busca e Salvamento Aéreo (RCC Lajes), acrescentou a Marinha.

Estiveram envolvidos nesta operação o MRCC Delgada, o RCC Lajes, um helicóptero EH-101 e o CODU-MAR.