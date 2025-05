Presidente da República destaca papel insubstituível dos bombeiros

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, destacou este domingo o "papel insubstituível" dos bombeiros, quando se assinala o Dia Internacional desta classe da Proteção Civil, numa nota na página da Presidência.

Marcelo Rebelo de Sousa "assinala o papel insubstituível das mulheres e homens que, com abnegação e com coragem física e moral, servem a causa pública na proteção e socorro das populações", lê-se na nota.

Para o Presidente da República, ser bombeiro é uma "missão nobre, alicerçada no valor ímpar da solidariedade e orientada por um profundo sentido de serviço cívico, merece o reconhecimento e gratidão de todos".

No Dia Internacional do Bombeiro, recorda o contributo dos bombeiros portugueses em contextos de catástrofe internacional, exemplificando com o apoio desenvolvido no Canadá, Chile, Turquia e Valência, "onde a sua atuação tem sido a expressão de competência e de um espírito de missão sem fronteiras".