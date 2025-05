Novos horários dos barcos Seixal-Lisboa com menos duas ligações de manhã

A comissão de Utentes dos Transportes Públicos do Seixal contesta o novo horário do transporte fluvial, que entrou em vigor na sexta-feira, alertando que implicou o corte de duas ligações entre as duas margens no período da manhã.

A Transtejo anunciou que, a partir do dia 2 de maio, com o reforço da operação 100% elétrica, entrava em vigor um novo horário aos dias úteis, na ligação fluvial do Seixal.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



"Esta nova experiência de viagem surge no âmbito do plano de renovação da frota, mediante a aquisição de 10 novos navios 100% elétricos. Esta medida constitui um assinalável contributo para a promoção da mobilidade sustentável, alinhado com a política de descarbonização da economia e redução do impacto ambiental da operação e serviço público de transporte, permitindo alcançar ganhos em eficiência energética e reduzir a pegada carbónica", explicava a empresa em comunicado.

Esta segunda-feira, a Comissão de Utentes dos Transporte Públicos do Seixal enviou um comunicado à agência Lusa a criticar a empresa, indicando que "para além de manter exatamente o mesmo número de ligações em ambos os sentidos, seja nos dias úteis, seja aos sábados, domingos e feriados, conseguiu o feito de cortar uma ligação na ponta da manhã Seixal-Lisboa(Cais do Sodré) e outra Lisboa-Seixal".

Segundo a comissão de utentes, entre as 06:00 e as 09:59 faziam-se (quando havia barco e tripulação) 19 ligações, 10 com partida do Seixal e nove com partida de Lisboa, mas, com os novos horários, passou a existir 17 ligações, nove com partida do Seixal e oito com partida de Lisboa.

No período da tarde, entre as 16:00 e as 19:59, o número de ligações passou de 17 (nove com partida do Seixal e oito com partida de Lisboa), para 18 (as mesmas nove com partida do Seixal e nove, mais uma, com partida de Lisboa).

À noite, acrescenta a comissão de utentes, a partir das 20:00, o quadro de diminuição de ligações é o mesmo: De sete ligações (três do Seixal e quatro de Lisboa) passaram a cinco ligações (duas do Seixal e três de Lisboa).

Por outro lado, segundo a comissão, foram reforçadas as ligações fora das horas de ponta e durante o dia, passando de 10 para 13.

Mas, aos sábados, domingos e feriados, o número de ligações é exatamente o mesmo que vigorava anteriormente, facto que é alvo de críticas por parte da comissão de utentes.

"Além de manipularem e propagandearem alterações que de facto não existiram, acham que à noite, aos sábados, aos domingos e feriados não se trabalha e/ou não se estuda, logo não se necessitam mais ligações", refere a comissão no comunicado de imprensa, reivindicando horários que permitam também usar o transporte fluvial ao fim de semana de forma a que as populações de ambas as margens possam usufruir de eventos culturais.

A comissão de utentes defende que a Administração da Transtejo/Soflusa e o Governo, que a tutela, devem ir ao terreno falar com os utentes, ouvir as suas necessidades sete dias por semana, 24 horas por dia e fazerem os horários que lhes respondam às reais necessidades.

A Transtejo Soflusa (TTSL) é a empresa responsável pela ligação fluvial entre o Seixal, Montijo, Cacilhas, Barreiro e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, e Lisboa.

Em 2024, a TTSL transportou na ligação fluvial entre o Seixal e Lisboa um total de 1.040.043 passageiros.