O seu voo foi adiado por causa do apagão? Dificilmente terá direito a indemnização

Dificilmente os atrasos e cancelamentos de voos causados pelo apagão da última segunda-feira darão direito a indemnização pelos afetados. É a opinião de Miguel Quintas, da Associação Nacional de Agências de Viagens, que destaca que foi feito "o possível" pelas companhias durante o dia.

"Ainda é cedo cedo para se poder tomar uma decisão porque é obrigatório uma decisão da ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos) sobre o tema, mas quando dizem que é uma situação de caráter excecional, não há lugar a indemnizações", começa por alegar, em declarações à Renascença.

Quintas alega que "foi feito o possível pelas companhias" durante o dia do apagão, ou seja, "as compensações devidas por lei passam por ajudar o passageiro a ter conforto no aeroporto e no regresso a casa também."

"Alguns clientes pediram reembolso e as companhias são obrigadas a devolver esse dinheiro, são coisas resolvidas caso a caso", explica.